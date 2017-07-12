Начальник Российской антарктической экспедиции (РАЭ), замдиректора Арктического и Антарктического НИИ (ААНИИ) Валерий Лукин не считает откол от ледника «Ларсен» айсберга знаковым событием.

«Я специально сверился с научной литературой. Могу сказать, что этот айсберг далеко не самый гигантский в истории, как это некоторыми преподносится, — рассказал Лукин «Известиям». — Например, в начале 80-х годов американский ледокол обнаружил в море Росса айсберг размерами 396 км на 111 км, таким образом его площадь составляла порядка 40 тыс. кв. км. А площадь отколовшегося недавно айсберга, по словам наших британских коллег, составляет порядка 6 тыс. кв. км. Так что все страхи и слухи по этому поводу сильно преувеличены. Вокруг Антарктиды постоянно наблюдается несколько больших и даже гигантских айсбергов, но это ни на что не влияет».

Лукин также опроверг связь нынешнего события с глобальным потеплением.

«В свое время знаменитый российский ученый Михаил Ломоносов написал трактат о ледяных горах, плавающих в южном океане. Даже ему был известен сей факт. Но никто же не говорит, что последствия глобального потепления ощущались в XVIII веке», — пояснил ученый.

Лукин настаивает, что ничего удивительного не произошло. А удивительным было бы то, если бы айсберги перестали откалываться от континента, площадь которого на 99% состоит изо льда. «Ледник будет продолжать постепенно сползать в океан, по-прежнему будут образовываться маленькие, большие, а иногда и гигантские айсберги», — говорит он.

Не видит он и негативных последствий в связи с обсуждаемым событием. В море Уэдделла, где всё произошло, сейчас зима. И даже гипотетически помешать судоходству в ближайшее время айсберг не способен.

Также Лукин отметил, что в море Уэдделла нет ничьих полярных станций. А это значит, что не помешает гигантский айсберг и ученым.

Ранее в среду депутат Госдумы и почетный полярник РФ Артур Чилингаров назвал отколовшийся от Антарктиды айсберг «очень интересным, планетарным событием». В комментарии RT исследователь также выразил мнение, что «службы, которые занимаются Антарктидой, должны организовать наблюдение за дальнейшим ходом айсберга, чтобы он не помешал судоходству и рыбакам». В свою очередь, Валерий Лукин заверил «Известия», что наблюдение проводилось, проводится и будет проводиться в плановом режиме. По сути, айсберг никак на него не повлияет. По словам главы РАЭ, каждые две недели российский центр в Арктическом и Антарктическом институте и американский центр снега и льда публикуют такую информацию со спутников.

«Известия» ранее сообщали, что один из крупнейших айсбергов в истории откололся от ледника «Ларсен С» на юго-западе Антарктики. Вес обломка айсберга составляет 1 трлн т, толщина — 200 м, а площадь — 6 тыс. кв. м, что эквивалентно площади 2,5 таких мегаполисов, как Москва.