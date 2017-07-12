Известный джазмен из Южной Африки Рэй Фири умер на 71-м году жизни от рака легких. Об этом сообщает BBC.

Музыкант скончался от рака легких, который у него выявили два месяца назад. Фири был госпитализирован в клинику в городе Мбомбела, где скончался утром в среду, 12 июля, в окружении друзей и родных.

Как сообщает телеканал «360», состояние джазмена было критическим в течение последних нескольких недель. Его друзья объявили сбор средств для оплаты медицинских счетов, однако Фири отказался от денег, заявил о своем желании пережить свою боль с достоинством.

Рэй Фири основал группу Cannibals в 1970-х годах. После группу переименовали Stimela и записали несколько золотых пластинок и платиновых альбомов джазовой музыки.