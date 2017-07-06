Французский композитор Пьер Анри скончался на 90-м году жизни. Об этом сообщает сайт Le Modne.

Анри скончался в четверг ночью, 6 июля, в одной из парижских больниц. Как сообщает телеканал «360», Пьер Анри занимался конкретной музыкой в экспериментальной студии Французского радио и ТВ. Он записывал на магнитофон и другие носители шумы и звуки преимущественно природного происхождения. Первый и самый известный дебют его деятельности — «Симфония для одного человека». Также композитор писал фонограммы к фильмам и театральным постановкам.