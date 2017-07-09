Причиной скоропостижной смерти актера Нелсана Эллиса стали осложнения, вызванные сердечной недостаточностью. Исполнителю одной из главных ролей в сериале о вампирах «Настоящая кровь» было 39 лет, сообщает The Hollywood Reporter

О смерти стало известно от представителя актера Эмили Сейнс. При этом она не сообщила каких-либо обстоятельств смерти Эллиса. «Он обладал замечательным талантом, его слова и деяния навсегда останутся в нашей памяти», — сказала его представитель.

It was an utter privilege to work with the phenomenally talented and deeply kind soul .@OfficialNelsan I'm devastated by his untimely death. pic.twitter.com/If17csduHz — Anna Paquin (@AnnaPaquin) July 8, 2017

Эллис был выпускником престижной актерской Джульярдской школы в Нью-Йорке. Он снялся в нескольких сериалах и телепроектах, исполнил роль Мартина Лютера Кинга-младшего в фильме Ли Дэниелса «Дворецкий» и сыграл в картине «Прислуга» (2011), номинированной на четыре Оскара.