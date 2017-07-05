Поэт-песенник, актер, сценарист и музыкант, автор стихов к хитам группы «Секрет» скончался в среду на 56-м году жизни, передает ТАСС со ссылкой на сообщение участника группы Андрея Заблудовского.

Рубин написал для «Секрета» такие песни, как «Привет», «Именины у Кристины» и «Алиса». Он также написал сценарии популярных российских сериалов «Улица разбитых фонарей», «Морские дьяволы», «Голландский пассаж» и др. По словам близких поэта, время и место похорон пока не определены.