Деятельность «Русского культурного центра» запретили на территории Украины. Об этом сообщила пресс-служба Сумского окружного суда.

Данное решение еще не вступило в силу и может быть обжаловано. Как сообщает BFM.RU со ссылкой на ТАСС, осенью 2016 года в общественной организации «Русский культурный центр» прошли обыски в рамках расследования преступлений, которые направлены на подрыв национальной безопасности Украины. В помещении тогда обнаружили 700 георгиевских лент, флаг РФ и агитационные материалы. Основателя центра задержали.

Также в конце прошлого года была закрыта общественная организация «Общество друзей русской и украинской культур имени Пушкина» во Львове, которая работала там с 1990 года. Тогда по решению суда ее выселили из помещения и передали его в собственность города.