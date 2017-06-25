Свыше 5 тыс. жителей Львова приняли участие в общественном вече, на котором обсуждались проблемы с мусором.

Горожане собрались на площади Рынок. Перед местными жителями выступил лидер партии «Самопомощь», мэр Львова Андрей Садовой, передает «Федеральное агентство новостей».

Градоначальник рассказал присутствующим на «мусорном вече», какие шаги будут предприняты для устранения проблемы.

«Следующий шаг — это обращение всех патриархов: христиан, иудеев, протестантов. Все обратились к президенту (Петру Порошенко — прим. ред.) и премьеру (Владимиру Гройсману — прим. ред.) для того, чтобы снять эту блокаду», — заявил Садовой.

В прошлом году после пожара была закрыта свалка под Львовом. Городские власти пытались наладить процесс вывоза мусора на свалки других регионов, но Киев наложил запрет. В результате город оказался на грани экологической катастрофы.