Президент США Дональд Трамп заявил, что дни «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в РФ) в Ираке и Сирии сочтены. Об этом сообщается в заявлении, распространенном Белым домом.

«Мы добились огромного успеха в противостоянии с ИГ — больше за последние шесть месяцев, нежели чем за годы, прошедшие с того момента, когда ИГ стало главной угрозой. Победа в Мосуле, городе, в котором ИГ когда-то провозгласило свой так называемый халифат, свидетельствует о том, что его дни в Ираке и Сирии сочтены. Мы будем продолжать добиваться полного уничтожения ИГ», — сказал Трамп.

Американский президент поздравил премьер-министра Ирака Хейдара аль-Абади и всех иракцев с победой над террористами, «которые являются врагами цивилизованных людей». При проведении операции по выдворению «Исламского государства» из Мосула, США возглавляли авиацию международной контртеррористической коалиции.