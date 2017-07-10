Министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник рассказал о приоритетных темах межсирийских переговоров, проходящих в Женеве.

Из «четырех корзин» по урегулированию ситуации в Сирии (конституция, выборы, управление и борьба с терроризмом) приоритетны вопросы конституционной реформы и борьба с терроризмом, считает Москва.

«Мы выделили бы в качестве ключевых направления конституционной реформы и борьбы с терроризмом, не забывая и о двух других корзинах», — приводит слова Лаврова «Федеральное агентство новостей».