Россия и США создадут рабочую группу по борьбе с терроризмом
Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что по итогам переговоров лидеры России и США обсудили создание двусторонней рабочей группы по борьбе с терроризмом и киберпреступностью.
Лавров отметил, что эти вопросы станут предметом взаимодействия Москвы и Вашингтона. Об этом сообщает «Интерфакс».
Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что лидеры обеих стран договорились о создании соглашения о кибербезопасности и невмешательстве в дела друг друга.