Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что по итогам переговоров лидеры России и США обсудили создание двусторонней рабочей группы по борьбе с терроризмом и киберпреступностью.

Лавров отметил, что эти вопросы станут предметом взаимодействия Москвы и Вашингтона. Об этом сообщает «Интерфакс».

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что лидеры обеих стран договорились о создании соглашения о кибербезопасности и невмешательстве в дела друг друга.