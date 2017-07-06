Российская сторона запросила США информацию о заявлениях американского госсекретаря Рекса Тиллерсона по бесполетным зонам в Сирии, однако пока не получила ответа, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Ранее госсекретарь США заявил, что американская сторона рассматривает возможность создания совместного с РФ механизма по бесполетным зонам, а также по наблюдателям и доставке гумпомощи в Сирии.

«То, что Тиллерсон говорил вчера, как я понимаю, это было заготовленное выступление, но мы не были предупреждены о том, что это посвящено, может быть, даже реакции на наши соображения к встрече в Гамбурге. И тем более мы не знаем, уже запросили, пока не получили ответа на вопрос о том, какие бесполетные зоны (в Сирии) подразумеваются, потому что никогда о них речи не шло», — заявил Лавров журналистам. При этом глава российского внешнеполитического ведомства уверен, что взаимодействие России и США в сирийском вопросе — это «шаг в правильном направлении».