Премьер-министр Ирака Хайдер Абади официально объявил, что Мосул был зачищен от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).

«Я объявляю о конце, провале и крахе террористического «государства» лжи и о [победе над] терроризмом, который продвигали боевики ИГ из Мосула», — приводит «Газета.ру» слова главы правительства исламской республики.

Ранее правительственной армии Ирака удалось установить контроль над разрушенной террористами соборной мечетью ан-Нури в Мосуле. Этот город оставался главным оплотом ИГ в Ираке с лета 2014 года. Тегеран и Дамаск уже направили поздравления Багдаду в связи с освобождением Мосула.