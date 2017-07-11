Третий за сутки американский военный самолет совершил разведывательный полет около российской военно-морской базы в сирийском порту Тартус и около авиабазы Хмеймим. Об этом свидетельствуют данные западных сайтов, которые фиксируют передвижения военной авиации.

Согласно имеющейся информации, патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon с бортовым номером 168853, вылетев с авиабазы на Сицилии, осуществлял полет вдоль сирийского побережья и российских баз. Ранее там же были замечены стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135U и патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon с бортовым номером 168852.

Отмечается, что в минувшие выходные американские самолеты также осуществляли разведполеты вблизи сирийских портов и российской военно-морской базы, находясь в воздушном пространстве над международными водами восточного Средиземноморья.