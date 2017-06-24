Американские военные самолеты провели разведывательные полеты в районе, где дислоцируются корабли ВМФ России. Об этом свидетельствуют данные западных сайтов, отслеживающих передвижение военной авиации.

Разведывательные полеты были осуществлены над акваторией Средиземного моря вблизи побережья Сирии, уточняет «Интерфакс».

В операции были задействованы патрульный противолодочный самолет Р-8А Poseidon и стратегический разведчик RC-135V, базирующиеся на Сицилии и Крите.

Район, где находятся российские корабли, закрыт 23, 28 и 30 июня в связи с пуском ракет. Несмотря на предупреждение, накануне здесь были замечены два американских патрульных противолодочных самолета P-8A Poseidon.