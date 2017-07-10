Два американских самолета провели разведывательные полеты у сирийского побережья. Самолеты пролетали у военно-морской базы в сирийском Тартусе и вблизи авиабазы Хмеймим.

Информация об этом содержится в данных западных сайтов, отслеживающих передвижения военной авиации.

Полет вдоль сирийского побережья осуществил стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135U с бортовым номером 64-14847 и позывным WIGAN89.

Патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon с бортовым номером 168852 совершил полет примерно в 50 км от российской базы в Тартусе. В минувшие выходные американские самолеты-разведчики также проводили полеты.