Крупный пожар в торговом центре «РИО» полностью ликвидирован, сообщили в Главном управлении МЧС по Москве.

Московские пожарные полностью ликвидировали крупное возгорание в торговом центре «РИО», сообщается в официальном микроблоге столичного главка МЧС РФ в Twitter.

«В 23:27 объявлена полная ликвидация пожара», — говорится в сообщении ведомства в Twitter.

В 23:27 объявлена полная ликвидация пожара. — МЧС МОСКВЫ (@emercom_press) 10 июля 2017 г.

Отмечается, что в настоящее время проходит проливка и разборка конструкций здания. В результате пожара пострадало 18 человек, четверо из них в тяжелом состоянии.