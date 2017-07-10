Число пострадавших в результате пожара в торговом центре РИО на северо-востоке Москвы возросло до 18 человек, сообщил источник в экстренных службах столицы.

«Из здания ТЦ были выведены еще четыре человека, их состояние оценивается как тяжелое. Таким образом, общее количество пострадавших достигло 18 человек», — приводит ТАСС слова источника. Их госпитализировали санитарными вертолетами в НИИ имени Склифосовского.

Пожару был присвоен четвертый ранг сложности из пяти возможных, площадь возгорания составила около 1 тыс. кв. м, площадь задымления — около 70 тыс. кв. м.