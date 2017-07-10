Плотное задымление наблюдается в районе торгового центра «Рио», в котором ранее был потушен крупный пожар.

«После тушения пожара в ТЦ «Рио» наблюдается сильное задымление на Дмитровском шоссе и в близлежащих районах города», — сообщили очевидцы.

Уточняется, что плотный дым люди замечают в столичных районах Бескудниково, Дегунино, Алтуфьево, Марфино и в подмосковном городе Долгопрудный.

«Из этих районов в пожарную охрану поступило много вызовов, так как люди принимают дым за пожары», — передает «Интерфакс» слова осведомленного источника.

По последним данным, возгорание в торговом центре «Рио» произошло на цокольном этаже, в отделе по продаже текстильной продукции. В результате происшествия пострадало не менее 18 человек.