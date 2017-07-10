Мэр Москвы Сергей Собянин пожелал скорейшего выздоровления пострадавшем в результате пожара в торговом центре РИО на северо-востоке столицы. Об этом градоначальник написал в своем микроблоге в Twitter.

Глава города отметил, что пострадавшим в результате инцидента сейчас оказывается вся необходимая медицинская помощь.

«Пожарные, рискуя своими жизнями, спасли четырех человек, заблокированных в здании. Пострадавшим в результате пожара в ТЦ «РИО» оказывается вся необходимая помощь. Желаю им скорейшего выздоровления», — сообщил Сергей Собянин.

Пострадавшим в результате пожара в ТЦ "РИО" оказывается вся необходимая помощь. Желаю им скорейшего выздоровления — Сергей Собянин (@MosSobyanin) July 10, 2017

Ранее заммэра Москвы Петр Бирюков, 14 человек из числа пострадавших в результате пожара в ТЦ были госпитализированы, при этом четверо сейчас находятся в тяжелом состоянии. Сотрудникам экстренных служб удалось ликвидировать возгорание.