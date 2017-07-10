Введение временной администрации в банк «Югра» связано с недостоверной отчетностью и подозрением на манипуляции со вкладами. Об этом сообщил заместитель председателя Банка России Василий Поздышев.

«Потому что на протяжении последних нескольких месяцев у нас есть признаки того, что отчетность, которую нам представляет сам банк, является недостоверной. Также у нас есть признаки возможного вывода активов и, скажем так, возможного манипулирования со вкладами», — сказал Поздышев.

Василий Поздышев также сообщил о том, что Центробанк направил в правоохранительные органы обращения о деятельности банка «Югра», информирует «Газета.ру».

Президент «Югры» Алексей Нефедов в разговоре с RNS назвал ситуацию вокруг банка непонятной, а также заявил, что решение Банка России о введении временной администрации стало неожиданностью для руководства кредитной организации.

Напомним, в понедельник ЦБ ввел в банк «Югра» временную администрацию на полгода, а также трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов. Сообщалось, что процедуры необходимы для выявления реального финансового состояния кредитного учреждения.

Общий объем вкладов на 1 июня составил 185 млрд рублей, из которых 170 млрд рублей застрахованы.