Банк России с 10 июля ввел трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка «Югра».

ЦБ РФ с 10 июля возложил на АСВ функции временной администрации по управлению банком «Югра» сроком на шесть месяцев.

«Первоочередной задачей временной администрации является проведение обследования финансового положения банка», — говорится в сообщении ЦБ РФ.

На шесть месяцев полномочия акционеров, связанные с участием в уставном капитале, а также полномочия органов управления банка будут приостановлены.