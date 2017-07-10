Писательница Джоан Роулинг рассказала о новой сказке, которую записала на вечернем платье. Об этом сообщает CNN.

Секретную неопубликованную рукопись британская писательница набросала во время празднования своего 50-летнего юбилея. По словам автора «Гарри Поттера», праздник проходил на хеллоуин, хотя день рождения Роулинг — 31 июля. Тем не менее она решила нарядиться в свой «собственный ночной кошмар», поэтому надела костюм «потерянной рукописи», сообщает RT. По словам Роулинг, на платье записана большая часть новой книги, но будет ли эта рукопись опубликована, писательница не знает.

Джоан Роулинг — автор семи книг о Гарри Поттере, выпущенных в 1997–2007 годах и переведенных на 65 языков. Общий тираж их превышает 400 млн экземпляров.