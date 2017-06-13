Британская писательница Джоан Роулинг, автор серии романов «Гарри Поттер», признана самой богатой писательницей в мире. Об этом свидетельствует рейтинг состоятельных литераторов за 2016 год по версии журнала Forbes Woman.

Как сообщает сайт «Комсомольской правды», в прошлом году Роулинг заработала $19 млн. Она выступила сценаристом экранизации своей книги «Фантастические звери и места их обитания», а также участвовала в создании пьесы в двух частях «Гарри Поттер и Проклятое дитя» совместно с драматургом Джеком Торном.

Второе место рейтинга досталось американской писательнице Норе Робертс, автору детективов и любовных романов «Ирландские сердца», «Ночные рассказы». В 2016 году ее доход составил $15 млн. На третьей строчке Даниэла Стил, автор более 130 произведений. В 2016 году она также заработала $15 млн. Четвертое место заняла англичанка Эрика Джеймс, автор трилогии «50 оттенков серого». В 2016 году она заработала $14 млн. Пятая строчка также досталась британке, автору книг «В воду» и «Девушка в поезде» Поле Хопкинс. Ее заработок в прошлом году составил $10 млн.