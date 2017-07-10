Россия обеспокоена намерениями властей Украины вступить НАТО, поскольку это будет означать дальнейшее приближение военных инфраструктуры альянса к границам РФ. Об этом в понедельник сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Потенциально это может стать дальнейшим шагом в этом направлении, что, конечно же, не будет способствовать укреплению стабильности и безопасности на европейском континенте», — пояснил официальный представитель Кремля.

По словам Дмитрия Пескова, хотя вопрос отношений Украины и НАТО не касается России напрямую, он в достаточной степени затрагивает российские интересы косвенно. «Россия уже на протяжении многих лет существенно обеспокоена приближением военной инфраструктуры НАТО к нашим границам», — отметил пресс-секретарь главы государства.

Ранее украинский лидер Петр Порошенко заявил, что альянс принял его предложение о начале диалог по вопросу предоставления стране плана действий по членству в НАТО.