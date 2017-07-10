НАТО предоставит Киеву оборудование для защиты от хакеров
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО предоставит Украине оборудование для защиты государственных органов от хакеров. Генсек альянса отметил, что НАТО уделяют кибербезопасности «больше внимания в сотрудничестве с Украиной».
«Одна из сфер, которой мы уделяем больше внимания в сотрудничестве с Украиной, — это кибербезопасность», — заявил он журналистам в понедельник по итогам заседания комиссии Украина-НАТО в Киеве.
Оборудование, которое будет предоставлено «ключевым правительственным институтам,», предоставит возможность Киеву расследовать, кто стоит за теми или иными киберударами, отметил Столтенберг.
Глобальная атака вируса в конце июня поразила IT-системы компаний в нескольких странах мира, в большей степени затронув Украину.