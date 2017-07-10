Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО предоставит Украине оборудование для защиты государственных органов от хакеров. Генсек альянса отметил, что НАТО уделяют кибербезопасности «больше внимания в сотрудничестве с Украиной».

«Одна из сфер, которой мы уделяем больше внимания в сотрудничестве с Украиной, — это кибербезопасность», — заявил он журналистам в понедельник по итогам заседания комиссии Украина-НАТО в Киеве.

Оборудование, которое будет предоставлено «ключевым правительственным институтам,», предоставит возможность Киеву расследовать, кто стоит за теми или иными киберударами, отметил Столтенберг.

Глобальная атака вируса в конце июня поразила IT-системы компаний в нескольких странах мира, в большей степени затронув Украину.