Президент Украины Петр Порошенко заявил, что страна пока не собирается подавать заявку на членство в НАТО, а сосредоточится на «отработке программ реформ».

«Наш приоритет – интеграция в евроатлантическое пространство с целью получения членства в НАТО, но это не значит, что мы немедленно будем подавать заявку. Это значит, что нам нужно отработать программу реформ», – сказал Порошенко на заседании Комиссии Украина-НАТО в понедельник.

Порошенко отметил, что у украинских властей сейчас «амбициозная программа» реформирования обороны и безопасности, которая разработана партнерами из НАТО. Главная цель предстоящих реформ – достичь критериев членства в организации, уточнил он.