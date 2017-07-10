Выплаты вкладчикам банка «Югра» начнутся не позднее 24 июля. Об этом сообщает Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

АСВ намерено использовать банки-агенты «для оперативного приема заявлений граждан и максимально быстрых выплат им возмещения по вкладам». Не позднее 17 июля АСВ отберет банки-агенты на конкурсной основе.

Напомним, Банк России с 10 июля ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка «Югра» сроком на три месяца. Кроме того, ЦБ РФ возложил на АСВ функции временной администрации по управлению банком сроком на шесть месяцев.