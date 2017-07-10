Председатель комитета по делам Вооруженных сил сената конгресса США Джон Маккейн заявил, что у Вашингтона нет стратегии борьбы с террористическими группировками в Афганистане и страна проигрывает войну, начатую более 15 лет назад.

По словам республиканца, национальная армия Афганистана несет «неприемлемые потери». Кабул, подчеркнул сенатор, регулярно обращается с просьбой об увеличении военного контингента США в стране и выделении дополнительных средств.

Маккейн полагает, что причиной неудач США в Афганистане является неразбериха в Белом доме и отсутствие стратегии нормализации ситуации в азиатской стране, предает CBS News.

Ранее группа американских конгрессменов во главе с Джоном Маккейном посетила Афганистан и провела переговоры с руководством страны. По завершении поездки политики заявили, что будут рекомендовать президенту США Дональду Трампу увеличить число американских военных и сил в Афганистане.