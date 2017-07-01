Минобороны США рассматривает возможность возобновления активных боевых действий в Афганистане, чтобы уничтожить талибов и другие террористические группировки.

Об этом заявили СМИ со ссылкой на источники в Пентагоне.

В военном ведомстве отмечают, что администрация президента Дональда Трампа сейчас пересматривает стратегию в Афганистане и намерена усилить американское присутствие в этой стране, сообщает ТАСС.

На данный момент в Афганистане размещена группировка международной коалиции, в число которой входит 8,4 тыс. американских военных, которые ведут борьбу с запрещенными в России группировками «Аль-Каида» и ИГ («Исламское государство») и выступают в роли советников для афганской армии.