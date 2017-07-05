Группа американских конгрессменов во главе с Джоном Маккейном посетила Афганистан, где обсудила с руководством страны и военными стратегию борьбы с запрещенным в России движением «Талибан».

Маккейн, выступая перед журналистами, заявил, что прежние усилия США по борьбе с террористами не принесли результатов. По его мнению, необходимо разработать новую стратегию, передает The Associated Press.

«Самая сильная нация на земле должна быть в состоянии победить в этом конфликте», — подчеркнул Маккейн.

В свою очередь, сенатор-республиканец Линдси Грэм считает, что нынешний контингент (8,6 тыс. военнослужащих) не в состоянии «выполнить поставленную задачу».

Он высказался за увеличение числа американских военных и сил НАТО в Афганистане. Грэм добавил, что поделится своей точкой зрения с президентом США Дональдом Трампом.

Военная операция в Афганистане длится с 2001 года, однако она так и не принесла желаемого результата. Как заявлял глава Национальной разведки США Дэниел Коутс, под контроль талибов переходят все новые территории, уточняет РИА «Новости».