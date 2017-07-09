Холодная погода в начале лета сменится жарой во второй половине июля. Пляжный сезон в российской столице опаздывает на 50 суток, сообщает Интерфакс.

«Купальный сезон с опозданием на 50 суток может быть открыт к следующим выходным — 22–23 июля. Хотя бы на недельку наконец-то удастся устроить пляжный сезон», — говорится в сообщении центра «Фобос».

Так, 15–16 июля над Москвой начнет формироваться самостоятельный антициклон с его теплой и сухой погодой, передает Газета.ру. В настоящее время погода в Москве соответствует показателям начала октября или конца апреля.

Текущая неделя завершится грозами, дождем и сильным ветром. Управление МЧС по столице предупреждает москвичей об ухудшении погодных условий.