Майская безработица в России выросла из-за холодной погоды. Об этом свидетельствуют данные Минэкономразвития.

В ведомстве отметили, что нынешние показатели составляют 5,4% против апрельских 5,2%, сообщает «Газета.ру». По мнению специалистов, безработица выросла в период экономического подъема и при увеличении реальных заработных плат. Отмечается, что такая тенденция может быть связана с низкой занятостью в зависимых от погодных условий секторах, а именно в сельском хозяйстве, а также в гостиничном и ресторанном бизнесе, сообщает телеканал «360».

Как отмечает Минэкономразвития, в мае 2017 года температура воздуха в среднем по России была на 2,2 градуса ниже, чем в мае предыдущего года.