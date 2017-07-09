Прохладная и сырая погода ожидается в воскресенье в Москве и Московской области, сообщает Росгидромет.

По данным синоптиков Росгидромета, в Москве и области в воскресенье характер погоды не изменится. Ожидается облачность с прояснениями, пройдут умеренные дожди. Воздух в столице прогреется до 14-16 градусов, по области до 12-17.

Синоптики ожидают ветер западной четверти, его скорость составит 6-11 м/с. Предстоящей ночью ожидается переменная облачность, кратковременный дождь. В ночные часы воздух остынет до 10-12 градусов, по области столбики термометров могут показать всего 7 градусов тепла.

Днем в понедельник в Москве воздух прогреется до 20-22 градусов, по области — до 18-23 градусов тепла. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.