Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, какое впечатление на Владимира Путина произвел американский лидер Дональд Трамп.

«Если судить по впечатлению президента РФ, то Трамп тоже «не из простого десятка», — заявил Песков в эфире телеканала «Россия 1».

Пресс-секретарь отметил, что американский президент является компетентным политиком, обладающим экспертными знаниями и умело оперирующих фактами.

Что же касается обвинений в адрес президента-республиканца в некомпетентности, то их можно отнести к «шелухе шизофренической». Подобные высказывания напомнили Пескову волну антироссийской истерии среди американских политиков.

Пресс-секретарь также рассказал о разговоре российского президента с супругой Дональда Трампа Меланьей. Они затронули темы «двадцатки», в частности, гендерного равенства в политики.

«Президент остался весьма доволен. <...> Мне показалось, что определенная симпатия была», — резюмировал Песков.

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретились 7 июля на саммите G20, проходившем в немецком Гамбурге.