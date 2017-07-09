Президент США Дональд Трамп заявил, что во время личной встречи с российским коллегой Владимиром Путиным на полях G20 не поднимался вопрос санкций в отношении России. Никаких шагов по этой теме до разрешения ситуации на Украине и в Сирии не последует, отметил лидер США.

«Санкции не обсуждались на моей встрече с президентом Путиным. Ничего не будет сделано до разрешения проблем на Украине и в Сирии!» — написал Трамп в своем микроблоге в Twitter.

Встреча лидеров двух государств на полях «большой двадцатки» продолжалась более двух часов. В рамках переговоров Трамп и Путин успели обсудить ситуацию на Украине и в Сирии, проблему борьбы с терроризмом, кибербезопасность, а также ряд двусторонних вопросов.