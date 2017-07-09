Экс-представитель американского Госдепа Джейн Псаки выразила мнение, что президент США Дональд Трамп попал в «ловушку» российского лидера Владимира Путина.

Она написала, что русские обыграли лидера США, однако это не оказалось для нее неожиданностью. «И он позволил этому случиться», — приводит слова Псаки «Газета.ру».

Экс-дипломат отметила, что российская сторона четко запланировала вопросы. Однако американцы указали, что никакой «конкретной повестки» нет. «После того, как ты упустил своего противника с крючка, у тебя уже не получится снова надавить на него», — подытожила Псаки.