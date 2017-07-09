Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату СК РФ проверить ход расследования уголовного дела по факту невыплаты зарплаты на Нижнетагильском заводе теплоизоляционных изделий.

Ранее разобраться с ситуацией на заводе в Нижнем Тагиле поручил президент России Владимир Путин. «Надо понять, если это так, то откуда такая борзота, такое хамство по отношению к людям. И вы сами на это посмотрите. Но думаю, что, может быть, этого будет недостаточно. Я еще попрошу не местную, а именно Генеральную прокуратуру, чтобы разобрались», — сказал глава государства во время встречи с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.