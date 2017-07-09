СК проверит дело по факту невыплаты зарплат на нижнетагильском заводе
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату СК РФ проверить ход расследования уголовного дела по факту невыплаты зарплаты на Нижнетагильском заводе теплоизоляционных изделий.
Ранее разобраться с ситуацией на заводе в Нижнем Тагиле поручил президент России Владимир Путин. «Надо понять, если это так, то откуда такая борзота, такое хамство по отношению к людям. И вы сами на это посмотрите. Но думаю, что, может быть, этого будет недостаточно. Я еще попрошу не местную, а именно Генеральную прокуратуру, чтобы разобрались», — сказал глава государства во время встречи с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.