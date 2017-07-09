Российский президент Владимир Путин поручит Генпрокуратуре что необходимо разобраться с ситуацией на Нижнетагильском заводе теплоизоляционных изделий, где сотрудникам отказались платить зарплату, пока к руководству предприятия не обратится глава государства.

«Надо понять, если это так, то откуда такая борзота, такое хамство по отношению к людям. И вы сами на это посмотрите. Но думаю, что, может быть, этого будет недостаточно. Я еще попрошу не местную, а именно Генеральную прокуратуру, чтобы разобрались. Может быть, этого и нет, я не знаю. Но нужно понять, что там реально происходит», — сказал президент на встрече с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым президент России предал ему обращения и жалобы людей, поступившие в ходе прямой линии.

Путин подчеркнул, что такие вещи вызывают у него удивление и обратил внимание на недавние высказывание губернатора, который рассказывал о своевременных выплатах зарплат в бюджетной сфере.