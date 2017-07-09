Мэр Нижнего Тагила Сергей Носов сообщил президенту России о том, что завод теплоизоляционных изделий, сотрудники которого в ходе «прямой линии» пожаловались Владимиру Путину на невыплату зарплат, признан банкротом.

«Предприятие — банкрот уже долгое время. Введена процедура наблюдения», — заявил Носов.

Глава Нижнего Тагила также отметил, что работникам завода придется ждать, пока завершится процедура банкротства предприятия, однако имущества на покрытие долгов перед сотрудниками должно хватить.