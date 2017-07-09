Если закон об объединении Фонда национального благосостояния и Резервного фонда будет до конца июля внесен правительством и принят Госдумой, то в этот срок его также может рассмотреть и принять Совет Федерации, заявил глава комитета по бюджету Сергей Рябухин.

Он сказал, что в вопросе принятия закона об объединении на базе Фонда национального благосостояния Резервного фонда и ФНБ нет никаких противоречий и очевидных сложностей.

«Если правительство успеет внести в Госдуму текст, и Госдума его примет, этот вопрос может быть положительно рассмотрен в Совете федерации до конца июля, последнее заседание у нас 25 июля», — сказал Рябухин.

Он отметил, что объединение фондов приведет к повышению качества и эффективности администрирования и управления находящимися в них ресурсами.

Напомним, Минфин ранее выступил за объединение ФНБ и Резервного фонда. Это позднее подтвердил глава ведомства Антон Силуанов. Министр также допускает инвестирование средств из объединенного фонда только после достижения его объема уровня в 7% от ВВП России.