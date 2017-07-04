Фонд национального благосостояния (ФНБ) РФ за июнь вырос на 4,6% в рублевом выражении и достиг 4,386 трлн рублей, в долларовом выражении рост составил 0,05%, до $74,22 млрд, сообщает Минфин.

1 июня объем ФНБ составлял 4,192 трлн рублей, или $74,18 млрд. В июне средства ФНБ перечислили на депозиты ВЭБа в размере 21,66 млрд рублей на покупку и лизинг вагонов Московского метрополитена, а также 790,61 млн рублей на модернизацию вагонов метро в Будапеште.

1 июля на отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России было размещено $19,4 млрд, €20,41 млрд, £3,83 млрд. Депозиты в ВЭБе составляют 221,52 млрд рублей и $6,25 млрд.

$3 млрд было вложено в евробонды Украины, по которым был допущен дефолт. В ценные бумаги эмитентов РФ было вложено 112,63 млрд рублей и $4,11 млрд, в привилегированные акции кредитных организаций — 278,99 млрд рублей, на депозитах в банках для этих же целей находится еще 164,43 млрд рублей.

Федеральный бюджет в июне пополнился доходами от размещения средств ФНБ на депозитах в ВЭБе на сумму 1,56 млрд рублей, или $0,03 млрд, вложения в ценные бумаги российских эмитентов 2,76 млрд рублей, или $0,05 млрд.