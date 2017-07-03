Счетная палата РФ выступила с критикой в адрес предложения по объединению Резервного фонда и Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Соответствующее заключение на проект поправок к Бюджетному кодексу было опубликовано на сайте ведомства.

В Счетной палате считают, что подобное объединение «содержит риски для обеспечения софинансирования добровольных пенсионных накоплений россиян, сбалансированности бюджета ПФР, а также финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов».

Кроме того, отметили в ведомстве, закрепление средств ФНБ в качестве источника формирования Резервного фонда приведет к его исчерпанию.

«Счетная палата в целом поддерживает законопроект, однако полагает, что он требует доработки», — резюмировали в Счетной палате РФ.