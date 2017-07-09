В Верхнемамонском районе Воронежской области произошло отравление четырех человек грибами, трое из пострадавших госпитализированы в состоянии средней тяжести, сообщила пресс-служба регионального департамента здравоохранения.

Ведомство указывает, что в 2017 году этот инцидент стал первым случаем отравления в области грибами. Врачи определили состояние поступивших пациентов как средней тяжести. Токсикологи представили заключение и рекомендации, которые выполняются.

«Четверо взрослых жителей Верхнемамонского района Воронежской области отравились грибами, трое из них госпитализированы в терапевтическое отделение Верхнемамонской районной больницы, один человек от лечения в больнице отказался», — сказали в пресс-службе ТАСС.

В прошлом году в Воронежской области произошло 80 случаев отравления грибами. Было госпитализировано 125 человек — в шесть раз больше, чем в 2015 году. Среди отравившихся был 21 ребенок, включая шестимесячного малыша, получившего токсины грибов с молоком матери.

мерли трое взрослых и один ребенок.