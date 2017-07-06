Прокуратура Забайкальского края проведет проверку всех детских лагерей после массового пищевого отравления в детском оздоровительном лагере «Аргунь» Читинского района, где у 12 детей обнаружили гастроэнтерит легкой степени с острым течением.

«Это решение принято в четверг на заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Забайкальского края, на котором обсуждалась сложившаяся ситуация», –– сказано в сообщении ведомства.

По поручению прокурора Забайкальского края Василия Войкина все районы, где находятся детские лагеря, должны быть проверены до конца этой недели.

Результаты таких проверок будут обобщены в прокуратуре края и по ним, при необходимости, приняты меры прокурорского реагирования.