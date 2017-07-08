Сотрудники Роспотребнадзора устанавливают причину массового отравления детей в лагере «Аргунь» под Читой. В субботу в детском учреждении введен карантин и дезинфекцию, все воспитанники будут вывезены из него до 10 июля, сообщается на сайте ведомства.

Инцидент произошел в минувшую среду, когда в больницу с отравлением было доставлено 12 детей в возрасте 9-15 лет. У всех медики диагностировали инфекционный гастроэнтерит легкой степени с острым течением. Позднее их состояние оценивалось как удовлетворительное.

Лагерь «Аргунь» находится в ведомстве предприятием «Приаргунское производственное горно-химическое объединение». За детьми и персоналом, оставшимися в лагере, установлено медицинское наблюдение.

Свою проверку в связи с происшествием проводит СКР.