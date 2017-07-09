Туристка из России госпитализирована в Паттайе в Таиланде после падения с четвертого этажа отеля, сообщили местные СМИ.

По данным Bangkok Post, вызов в службу спасения Паттайи поступил утром, звонили сотрудники круглосуточного магазина. Они рассказали, что женщина упала на крышу магазина, проломив ее. Прибывшие на место медики госпитализировали 37-летнюю россиянку, ее сопровождали муж и сын. Сообщается, что инцидент произошел в отеле «Паттайя Парк».

Russian woman injured after fall from Pattaya building https://t.co/GMZuk7j2u0 — Bangkok Post (@BangkokPostNews) July 9, 2017

Местная полиция проводит проверку и выясняет обстоятельства падения туристки. По данным издания, проживающие в соседнем номере туристы слышали перед падением громкую ссору.