Посольство РФ в Черногории подтвердило информацию СМИ о гибели гражданки РФ в городе Будва.

«Черногорская сторона нас официально не оповещала о данном случае, но сотрудники консульского отдела находятся в контакте с родственниками умершей», — цитирует слова пресс-атташе диппредставительства Елизаветы Борисовой агентство «РИА Новости».

Она отметила, что не может комментировать детали трагедии из-за отсутствия официального уведомления от местных властей.

Инцидент произошел 10 июня. По информации черногорских СМИ, 68-летней женщине стало плохо в воде и она утонула.