Российская туристка скончалась по неизвестным причинам на Крите, ее муж госпитализирован, а детей направили в Россию, сообщают местные СМИ.

Посольство России в Греции уже подтвердило эту информацию. Местные СМИ сообщили, что семья из четырех человек прилетела в Ираклион на отдых пять дней назад. Когда семья приехала в Херсонес, в местной гостинице 41-летней женщине стало плохо, прибывшие на место врачи констатировали ее смерть. Ее супруга госпитализировали в крайне тяжелом состоянии.

Врачи сообщили, что причиной смерти является полиорганная недостаточность, однако они не могут сказать, из-за чего она возникла.

45-летний мужчина находится в отделении интенсивной терапии. Дети были отправлены в Россию при содействии посольства РФ. Сообщается также, что российская семья прибыла из Татарстана.

Точная причина смерти россиянки будет названа после проведения анализов и получения их результатов.