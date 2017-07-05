Самолет авиакомпании Azur Air рейсом из Паттайи в Хабаровск экстренно приземлился в Бангкоке из-за почувствовавшего себя плохо пассажира, которого госпитализировали сразу после посадки, сообщил источник в компании.

По словам источника, российскому туристу теперь предстоит курс лечения в тайской больнице, куда он был госпитализирован по экстренным показаниям. Ему оказывается необходимая помощь, сообщил источник «Интерфаксу».

«Одному из пассажиров — 60-летнему российскому туристу — после вылета стало плохо. Предварительно, возникли проблемы с сердечно-сосудистой системой», — сказал источник.

Экипаж самолета принял решение садиться в Бангкоке, после посадки к трапу прибыла машина скорой помощи.