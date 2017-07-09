Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал монахов и монахинь беречь свое призвание.

«Ни один монашествующий не проходит жизненный путь без испытаний, без борения, без сомнений, правильно ли он поступил», - приводит слова патриарха «РИА Новости».

Также в ходе встречи с архиереями в Варлаамо-Хутынском женском монастыре глава РПЦ отметил, что на этом пути эти люди «почувствовали то, что называют простым человеческим словом «счастье».

Вместе с тем он добавил, что его сердце «всегда омрачается», когда приходят сообщения от настоятелей или настоятельниц монастырей о том, что кто-то из монахов или монахинь «покинул обитель, ушел в мир».

«Поэтому обращаюсь к вам сегодня - к вам и ко всем, кто меня слышит, - берегите свою монашескую жизнь, свое монашеское и монастырское призвание», - заключил предстоятель РПЦ.

В ходе визита в Великий Новгород 8-9 июля патриарх также посетил Юрьев мужской монастырь.